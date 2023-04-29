Взять новую или воспользоваться старой: как выбрать летнюю резину

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Шины не по сезону могут быть опасны.

Многие мастера по ремонту машин советуют автолюбителям поменять зимнюю резину на летнюю до 1 июня. Но, прежде чем покупать новые шины, необходимо определиться: брать новый комплект или можно обойтись тем, что остался с прошлых сезонов. Об этом пишет URA.RU.

Каждый водитель в России обязан менять резину дважды в год в зависимости от сезона. Однако, это всегда сложный и дорогостоящий процесс, поэтому у многих водителей возникают вопросы, как подобрать идеальные шины. Близится летний сезон, поэтому уже пора переобуваться.

Как выбрать?

Все зависит от автомобиля и целей, для которых он используется. Поэтому, стоит учитывать несколько факторов:

Марка. Очень многое зависит от параметров машины. Например, ее совместимость с определенными марками и размерами шин.

Тип кузова. Для обычных поездок по городу на минивэнах или семейных седанах лучше воспользоваться экономичными универсальными шинами. От типа кузова зависят показатели допустимой нагрузки и скорости шины.

Год выпуска. Для каждого автомобиля лучше покупать современную шину, а нормальный срок хранения покрышек не должен быть более пяти лет.

Модель. От модели транспортного средства зависит типоразмер и технические характеристики резины. Поэтому стоит выбирать шины, основываясь на заводских параметрах машины.

От шин зависит управляемость машины на дорогах, поэтому следует учесть несколько характеристик:

Диаметр дисков. Монтажный диаметр диска и покрышек должны совпадать между собой.

Типоразмер. Самый оптимальный всегда указывается в инструкции по эксплуатации авто.

Рисунок протектора. От него зависят ходовые характеристики, а также то, насколько шины будут защищены от повреждений в экстремальных дорожных условиях.

Индекс нагрузки и скорости. Это параметры, влияющие на максимально допустимую скорость и нагрузку, при которых возможна эксплуатация покрышек.

Какая стоимость?

На «Авито-Авто» средняя стоимость покрышек составляет 10 550 рублей. Переобуться на летнюю резину специалисты советуют до 1 июня.

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