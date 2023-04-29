Фото, видео: 5-tv.ru

Сообщается, что украинские террористы совершали обстрелы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли еще один удар по жилым кварталам Донецка. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В городе сработали системы противоздушной обороны (ПВО). Отмечается, что ВСУ наносили обстрелы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

На видео заметен дым над местами прилетов украинских боеприпасов. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Также в этот день ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по Донецку снарядами калибра НАТО. Под огнем трижды оказался Петровский район, один раз удар прилетел в Киевский район. За 20 минут украинские боевики выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров.

Прежде 28 апреля украинские силовики применили HIMARS во время обстрела Ворошиловского района Донецка. В результате были повреждены линии электропередач и десять домов, один был полностью разрушен. Также нацисты выпустили по центру города две ракеты из реактивной системы залпового огня.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ минируют пути отхода для своих солдат на кременском направлении.