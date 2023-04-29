Вооруженные силы РФ уничтожили более 575 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВС РФ успешно ликвидировали склады механизированной бригады и теробороны Украины. Генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что было нейтрализовано большое количество вражеской техники.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении Вооруженные силы Украины несут потери. ВСУ лишились более 575 солдат и наемников.

В двух районах ДНР, Шахтерском и Успеновки ликвидировали склады боеприпасов 72-й механизированной бригады и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Игорь Конашенков добавил, что силами РФ было уничтожено много украинской военной техники. Вражеская сторона на донецком направлении потеряла два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, гаубица Д-30 и две РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Крыму сбили два украинских беспилотника.