Неродственные связи: в Адыгее девушка пять лет насиловала младшую сестру

В Адыгее девушка пять лет насиловала младшую сестру

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Истязания над ребенком длились, пока о происходящем не узнала полиция. Возбуждено уголовное дело.

В Адыгее 20-летняя женщина в течение пяти лет совершала действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней сестры. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. Информацию подтвердил Следственный Комитет России по Республике Адыгея.

Фигурантка с 15 лет домогалась до своей сводной сестры. Первый случай изнасилования был, когда потерпевшей было всего четыре года. Позже преступница переехала в другой город, но по возвращении домой вновь совращала ребенка.

Сейчас женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Фигурантке грозит до 20 лет тюремного заключения.

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