Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства?

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Чтобы купить жилье по материнскому капиталу без ипотеки, нужно дождаться трехлетия ребенка. Какие еще правила действуют сейчас?

В России есть множество льготных программ для покупки жилья. Издание URA.RU приводит главные способы, как получить помощь от государства для приобретения квартиры.

Ипотеки по льготной программе

Чтобы процент выплат по ипотеке был ниже, можно воспользоваться специальными предложениями. В 2023 в России выдается ипотека под 7%. Разницу между рыночной ставкой восполняет государство. Взять кредит можно сроком до 30 лет.

Ипотека выдается под 6%. Ее могут взять те семьи, где малыш родился с 2018 по 2022 год. Если есть ребенок с инвалидностью, то ипотека выдается без ограничений возраста.

Также в России оформить ипотек можно для сотрудников IT-компаний. В данном случае ставка начинается от 4,7%. Сумма первоначального взноса стартует от 15%. Максимальная выплата по кредиту зависит от того, в каком городе человек хочет приобрести жилье.

Купить квартиру при помощи жилищного сертификата

У некоторых категории россиян есть государственный жилищный сертификат. Им могут воспользоваться военные, ученые и многодетные семьи. Такой документ дает право на бесплатное получение жилья, а также на субсидию для покупки или строительства. Для получения сертификата человек должен участвовать в федеральной или региональной программе.

Субсидия для многодетных семей для погашения ипотеки

Государство вправе выдать субсидию семьям с тремя и больше детьми в 450 тысяч рублей на погашение основного ипотечного долга. Такую сумму выплачивают единожды.

Материнский капитал

В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей, а при рождении второго — 779. Если ячейка общества уже получала капитал на первого ребенка, то на второго она получит сумму 189 тысяч рублей.

Для покупки квартиры по материнскому капиталу без ипотечного кредитования нужно дождаться трехлетия ребенка, за счет которого семья получает выплату.

Недвижимость должна соответствовать требованиям, указанным на сайте Социального фонда. Также с помощью этой выплаты можно купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Орловой доплатили 200 тысяч рублей после жалоб на «несправедливый» маткапитал.