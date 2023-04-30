Любовь или патология? Почему мужчин влечет к сиамским близнецам

Фото, видео: Instagram* / carmen_andrade2000; Личный архив Ларисы Никитиной; 5-tv.ru

Нельзя исключать, что человек желающий разнообразить сексуальную жизнь с девушками с общим телом, психически не здоров.

Сиамские близнецы Лупита и Кармен прославились на весь мир благодаря своему необычному строению тела и вступлению одной из сестер в отношения с мужчиной. Многие сочли выбор парня странным и начали его критиковать. 5-tv.ru спросил у семейного психотерапевта и сексолога Ларисы Никитиной, что побуждает мужчин выбирать себе настолько необычных партнерш.

У Лупиты и Кармен собственные сердца, руки, легкие и желудки. А вот все что ниже живота — общее. При этом ни одну из близняшек совсем не смущает, что одна из них завела себе парня.

Лариса Никитина отметила, что фантазия побыть сразу с двумя женщинами посещает почти всех мужчин. Но в ситуации с Лупитой и Кармен все иначе.

«Это очень индивидуально. Если человек все время выбирает таких персонажей, например, среди всех возлюбленных у него не было ни одной нормальной в физическом плане, то это говорит о каких-то отклонениях. Если это разовый случай, то вполне возможно, что он реально влюбился», — сказала сексолог.

Что касается самого полового акта, то вторая сестра невольно тоже становится его участницей. Ведь в ее мозг тоже поступают сигналы от нижней части тела. И их невозможно игнорировать.

«В верхней части тела у мужчины, выбравшего такую спутницу, фактически две разные женщины, с двумя головами. И занимается сексом он с ними с обеими, потому что вторая половина не может спать при общих тазовых органах», — считает Никитина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сексолог объяснил постоянную тягу женщин к интиму.

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