В Крыму сбили два украинских беспилотника

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Атака была произведена параллельно с утренним происшествием в Севастополе.

Над Крымом были сбиты два украинских беспилотника силами противовоздушной обороны (ПВО) РФ. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, жертв и разрушений нет.

«Силами ПВО был сбит один беспилотник и еще один подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — прим. ред.)», — говорится в сообщении Аксенова.

Оказалось, что данная атака была произведена в одно и тоже время с утренним происшествием с дронами в Севастополе. Тогда при атаке дронов загорелась нефтебаза. Возгоранию был присвоен 4-й класс, а площадь возгорания составляла около тысячи квадратных метров, однако пожар удалось локализовать.

Аксенов призвал людей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам, если ищут какую-либо информацию.

Кстати, о еще одной атаке ВСУ на Крым сообщалось еще в начале этой недели. Украинские боевики пытались атаковать базу флота в Севастополе с помощью трех беспилотных катеров. Нападение было пресечено российской артиллерией.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры пожара на нефтебазе в Севастополе вблизи.