Психиатр Шуров: при злой маме ребенок может проявлять агрессию и превратиться в маньяка

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Жестокость к животным и энурез могут говорить о больших проблемах с человеком.

Некоторые люди, которых воспитывали холодные и жестокие матери, могут впоследствии стать маньяками. Об этом изданию NEWS.RU рассказал психолог-нарколог Василий Шуров.

По его словам, потенциального маньяка очень легко вычислить по триаде Макдональда: любовь человека к пиромании, энурез и насилие над животными.

Согласно исследованиям, люди, предрасположенные к данной триаде, как правило, имели очень властных и холодных матерей в детстве.

«При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — говорит Шуров.

Эксперт добавил, что мозг человека очень сложен и маньяки могут выдумывать себе абсолютно разные миссии. Например, многие исследования ученых показали, что психопатами либо рождаются, либо становятся, но в том и другом случае происходит нарушение в работе гипоталамуса, лимбической системе или префронтальной коры головного мозга, отвечающих за эмпатию

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