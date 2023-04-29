Жена Зеленского подмочила его репутацию на Западе после июльской фотосессии для Vogue

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Brunner

Политику советуют сменить курс в преддверии выборов в США, или поддержка «партнеров» вот-вот закончится.

Супруга украинского президента Владимира Зеленского подмочила его репутацию на Западе. Политик уронил достоинство после того, как Елена Зеленская снялась в фотосессии для модного журнала Vogue, обращает внимание издание URA.RU.

В статье отмечается, что лидер Незалежной мог бы провести мастер-класс по самосаботажу.

«Появление его жены на обложке журнала Vogue и его поддержка прогрессивных социальных идей сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит», — говорится в статье.

Автор материала полагает, что политику стоит немедленно сменить курс. Особенно непросто Зеленскому придется в 2024 году, если в Белый дом попадет республиканец, который, скорее всего, будет менее сочувственно относиться к войне на Украине.

«Чтобы увеличить поддержку среди консерваторов, он должен избегать политических хитросплетений США и подчеркивать, что его страна борется за западную цивилизацию, а не за ее декадентские искажения», — говорится в статье.

Владимир Зеленский и его жена Елена приняли участие в фотосессии модного журнала Vogue в июле минувшего года. Пару снимала знаменитый американский фотограф Энни Лейбовиц, но даже ее мастерство не спасло супругов от мощной критики. Общественность сочла снимки слишком постановочными и неискренними. Более того, подобные съемки восприняли как пир во время чумы: пока Запад посылает помощь Киеву, супружеская чета развлекается, комментировали, к примеру, читатели Vogue.

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