Звезда крупного масштаба: каким был при жизни Сергей Колесников

Сергей Колесников играл не только в российском, но и в зарубежном кино

Фото: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev

Знаменитого актера и телеведущего не стало буквально несколько часов назад. Сын раскрыл причину смерти.

Ушел из жизни заслуженный артист России Сергей Колесников. Известного актера театра и кино, а также телеведущего не стало на 69-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru его сын Иван.

Детство и юность Колесникова

Сергей Колесников родился 4 января 1955 года в Москве в семье интеллигентов. Отец работал замдиректора Московского института стали и сплавов, а мать — инженером-обогатителем. Сергей был младшим из трех сыновей.

Еще в детстве будущий артист стал проявлять свой талант. Во время длительных поездок с мамой на электричке он ходил по вагонам и исполнял для пассажиров песни, неизменно возвращаясь домой с заработанным гонораром — конфетами и яблоками. Заприметив любовь ребенка к творчеству, отец купил ему гитару. Тогда он начал обретать своих первых зрителей — во дворе послушать стихи Маяковского под аккомпанемент гитары собирались одноклассники и соседи.

Пожалуй, это было единственное поприще, где юный Колесников действительно проявлял себя. Кроме кружков самодеятельности и концертов, он часто прогуливал занятия и плохо учился.

Карьера в кино

После школы Колесников решил поступать в театральное. Получилось это со второй попытки. В 23 года он окончил Школу-студи МХАТ и после начал актерскую карьеру в труппе Московского художественного театра. После раздела театра работал в МХАТ им. М. Горького. В 1990-м перешел в МХТ им. Чехова, где проработал более двух десятилетий.

За свою карьеру сыграл в трех десятках картин. Впервые появился на экранах в 1976-м в киноленте «Только вдвоем» по роману писателя Анатолия Тоболяка. Наиболее известен широкой публике по таким сериалам как «Петербургские тайны» и «Дальнобощики-3». Играл вместе со звездой Голливуда Брюсом Уиллисом в блокбастере «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть» и Джудом Лоу в триллере «Черное море». Также известен как актер дубляжа. Так, Колесников подарил свой голос агенту Джеймсу Бонду в исполнении Шона Коннери в фильме «Живешь только дважды». Его последней работой в кино стала историческая драма «Сердце Пармы» 2022 года.

В период с 2006 по 2012 выступал телеведущим программы «Фазенда».

Личная жизнь Сергея Колесникова

Артист был трижды женат. В первый раз он заключил союз с подругой детства, едва достигнув совершеннолетия. Увы, брак вскоре распался. Вновь связать себя узами брака Колесников решился в студенческие годы, однако и в этот раз не сложилось. Лишь третья избранница надолго покорила актера. Художница Мария Великанова (дочь известного архитектора) подарила супругу двух сыновей. Младший тоже решил связь свою судьбу с кино, а вот старший продолжил династию архитекторов.

В 1994-м получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. В 1998-м — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени по случаю празднования столетия МХАТ).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Колесников прокомментировал смерть отца.