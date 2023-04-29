«Весеннее обострение»: посол России Андреев отреагировал на взлом русской школы поляками

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Власти Польши дали время до семи вечера сотрудникам школы при посольстве РФ в Варшаве, чтобы покинуть здание школы.

В России считают действия Польши в отношении школы совершенно безосновательными. Об этом заявил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, школа — это дипломатический объект и дипломатическая недвижимость, которую российское посольство использует с 1953 года.

«Польские суды неоднократно выносили решения с требованием передачи этих зданий и территорий польской казне. Мы считаем эти решения не правомерными. Такие вопросы в международных отношениях решаются путем переговоров между заинтересованными сторонами», — говорит посол.

Также он добавил, что переговоры по проблемам дипломатической недвижимости велись между министерствами иностранных дел с участием других ведомств долгие годы

«Но сейчас польская сторона, видимо, в порядке весеннего обострения, решила отказаться окончательно от переговорного трека и приступила к силовому захвату», — говорит Андреев.

По его словам, они в посольстве знали некоторое время о том, что вскоре от них потребуют покинуть здание.

«Было очередное обращение с указанием 29 апреля — как крайнего срока. Но мы считаем эти требования неправомерными и исполнять их не собирались. В этих условиях сегодня утром судебные исполнители под защитой полиции взломали ворота на территории школы, вторглись туда, зачем-то начали ломать боковую дверь, хотя был открыт главный вход. Ну, теперь нам предъявлено требование, чтобы наши сотрудники, проживающие в школе, учителя, обслуживающий персонал, до 19:00 по московскому времени покинули школу с вещами. Нам дается некоторое время на то, чтобы вывести оттуда школьное оборудование», — рассказывает посол.

Андреев также пояснил, что так как они не исключали такого эксцесса, то квартиры для проживания всех сотрудников посольства уже подготовлены. Дети, по его словам, закончат учебный год и аттестацию.

До этого в здании российского посольства в Варшаве на улице Келецкой ворвались полицейские. Они повесили на ворота цепь с замком, заблокировав вход.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как поляки взломали двери русской школы при посольстве.