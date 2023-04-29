В Совбезе заявили о важности полного разгрома киевского режима

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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать преступные приказы, в результате чего страдают мирные жители Донбасса.

В Совете безопасности РФ заявили о необходимости полного разгрома киевского режима, из-за действий которого страдают и умирают мирные жители Донбасса. В особенности, в Совбезе обратили внимание на слова властей Незалежной о необходимости отобрать Крым «любой ценой».

В ведомстве назвали эти планы бредом неуверенности, давлением на своих благодетелей и стойкой паранойей. При этом подчеркнули, что недооценивать заявления киевских властей нельзя. Они нацелены не только на поддержание боевого духа ВСУ и новую поддержку Запада, еще одна цель — консолидировать этим «истерическим манифестом» нацистскую элиту.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил намерение захватить российский полуостров Крым. Успех этих планов, по его мнению, зависит от поставок западного вооружения. Вместе с тем раскрывать численность ударной группировки и сроки начала операции Зеленский не стал. При этом западные СМИ называли предполагаемой датой — начало мая.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума. Подавляющее число жителей полуострова пожелали воссоединиться с РФ. Украина, как некоторые другие страны, до сих пор не признает итогов голосования. Полуостров киевский режим называет оккупированной территорией. В Кремле не раз подчеркивали, что результат референдума юридически и демократически правомерен, окончателен и не подлежит обсуждению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ минируют пути отхода для своих солдат на кременском направлении.