Водитель такси сбил мотоциклиста с несовершеннолетним пассажиром в центре Москвы

Таксист сбил двух человек в центре Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

Сообщается, что в результате происшествия погиб водитель мотоцикла и пострадал ребенок.

Таксист сбил двух человек в центре Москвы. Источник 5-tv.ru сообщает, что инцидент произошел на Космодамианской набережной в районе дома 32-34.

Машина такси и мотоцикл Honda столкнулись. В результате происшествия погиб мотоциклист, его пассажир, ребенок, пострадал.

«Несовершеннолетий пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительной информации, водитель такси, выезжая на набережную, не уступил дорогу двигавшемуся мотоциклу.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что движение на участке не затруднено. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Ясенево. Таксист не смог справиться с управлением, машина пролетела на полной скорости через пять полос, после чего врезалось в отбойник и перевернулась.