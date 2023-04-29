Тело укутала ремнями: Кейт Миддлтон показала упругие ноги

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Герцогиня является многодетной матерью, но ее фигуре можно только позавидовать!

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала эталоном женственности, воспитания и стиля для британских подданных и всего мира. Ее образ является частью имиджа королевской семьи. Она не попадает в скандалы, в отличие от принца Гарри и Меган, которые пытаются впутать родственников в шумные истории.

Сдержанная, скромная и всегда с лучезарной улыбкой Кейт Миддлтон никогда не показывает, что творится у нее на душе. Тем временем поклонники королевской семьи удивились после того, как узнали, что у Миддлтон упругое тело и накаченные ноги, которые женщина не стесняется демонстрировать публике, сообщает издание dni.ru.

Герцогиня показала себя на свежих фотографиях из гор, куда поехала заниматься альпинизмом вместе с мужем — принцем Уильямом. Она была в узких джеггинсах, которые подчеркивали изгибы ног, а ее тело было обмотано ремнями для снаряжения.

Уже совсем скоро состоится коронация Карла III. Дата назначена на 6 мая. На торжественное мероприятие в Лондоне герцог Сассекский приедет один, без Меган и детей.

Ходят слухи, что отсутствие Маркл на предстоящем торжестве — результат стараний Миддлтон. Дело в том, что жены британских принцев давно не ладят: у них с самого начала были натянутые отношения, которые усугублялись чередой скандалов и окончательно испортились в день смерти королевы Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон раскрыла секрет идеальных фото.