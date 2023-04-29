Сын Сергея Колесникова раскрыл подробности смерти отца
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Dmitriev; Instagram* / ivan_kolesnikov83; 5-tv.ru
Артист умер уже в больнице. Ему было всего 68 лет.
Российский актер Сергей Колесников скончался от инсульта в институте имени Склифосовского в Москве на 69-м году жизни. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал его сын Иван Колесников.
«Инсульт… В Склифосовского», — с горечью в словах произнес актер.
От более подробных комментариев молодой человек отказался.
На счету российского актера Сергея Колесникова более 50 ролей в кино и сериалах. Среди самых заметных «Петербургские тайны», «Неуловимая четверка» и «Крепкий орешек: хороший день, чтобы умереть». Также Колесников известен тем, что на протяжении долгого времени вел передачу «Фазенда».
Сын артиста Иван Колесников также является актером театра и активно участвует в постановках.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников.