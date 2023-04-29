«Настоящий пример»: Путин поздравил ЦСКА со 100-летним юбилеем

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Владимир Путин отметил, что представители спортивного клуба настоящий пример беззаветного служения любимому делу.

Президент России Владимир Путин поздравил все поколения коллектива Центрального спортивного клуба армии с большим юбилеем — 100-летием со дня основания. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что ЦСКА напрямую связан с развитием и становлением отечественного спорта высших достижений и триумфом атлетов на национальных и мировых соревнованиях.

«Сегодня мы чествуем „армейцев“ всех поколений — тех, кто посвятил свой профессиональный, жизненный путь родному клубу, подавал пример честного, беззаветного служения избранному делу. Отрадно, что и в наши дни представители ЦСКА — в числе признанных лидеров российского и мирового спорта», — сказал президент.

Клуб составляет серьезную конкуренцию в разных видах спорта: легкой атлетике и фигурном катании, единоборствах, футболе, хоккее и баскетболе. Многим российским спортсменам нет равных среди соперников из других стран. Путин отметил, что все это благодаря серьезной подготовке, командному духу и силе характера.

Президент России также пожелал всему коллективу здоровья и успехов на их нелегком пути.

Клуб ЦСКА был основан 29 апреля 1923 года. Тогда прошло первое футбольное первенство за кубок столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Ганчаренко ушел с поста главного тренера футбольного клуба ЦСКА.