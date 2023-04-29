Названа причина смерти телеведущего Сергея Колесникова

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Артисту было всего 68 лет. Что с ним произошло?

У знаменитого российского актера Сергея Колесникова произошел инсульт. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил сын артиста Иван Колесников.

Артисту было 68 лет. Наследник знаменитости отметил, что все произошло в больнице, куда экстренно госпитализировали его отца.

Сергей Колесников долгое время вел передачу «Фазенда». Кроме того, артист снимался в кино и сериалах. Из последних работ — роли в картинах «Сыщики», «Замерзшие души», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Петербургские тайны».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти звезды новоуральского Театра музыки Павла Ртищева. Ему был 51 год.