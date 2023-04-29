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Проект стартует через 300 дней в Казани, аналогов в мире нет.

Президент России Владимир Путин оценил уникальность стартующего в России проекта «Игры будущего». Его аналогов нет ни в одной стране мира — он объединит классический и цифровой спорт, лучшие киберигроки впервые за всю историю развития цифровых состязаний встретятся на площадке такого уровня. Старт — через 300 дней в Казани, и лидер РФ уже запустил часы обратного отсчета.

«Сегодня начинается обратный отсчет до старта первых в истории международных соревнований „Игры будущего“ — соревнований безо всякого преувеличения уникальных, такого еще никто, нигде и никогда не проводил. И мы горды тем, что такие соревнования рождены именно в России», — сказал президент в своем видеобращении, размещенном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что среди участников будут жители разных стран и континентов. И важный момент — в этих масштабных состязаниях не будет места никакой политике.

«Спорт вне политики и призван укреплять взаимопонимание и дружбу между народами, служить гуманизму, процветанию и добра», — заявил Путин.

Он добавил, что российская инициатива уже привлекла самое пристальное внимание профессионального сообщества и поклонников как классического, так и киберспорта. Об этом говорят итоги отборочных этапов «Игр будущего» — огромное количество зрителей и заявок от команд.

В завершение президент пожелал участникам результативно использовать оставшиеся месяцы и подойти к состязаниям ответственно, чтобы выложиться по максимуму и показать все свои возможности и таланты.

Проект стартует 23 февраля и завершится 2 марта 2024 года. Киберигроки будут состязаться в 16 дисциплинах, в программу включены состязания по киберспорту, AR/VR, турнир роботов, кибатлетику, гонки дронов и не только. Предположительно, количество участников составит не менее двух тысяч спортсменов из разных государств.

Часы обратного отсчета уже пошли, в торжественной обстановке их запустили на Манежной площади столицы и в Казани. Церемония прошла при участии вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко, тренера и хореографа по фигурному катанию Ильи Авербуха, чемпионок мира по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных и других почетных гостей.

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