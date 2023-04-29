Уголовное дело возбудили после массового ДТП с четырьмя погибшими в Подмосковье

Фото, видео: Прокуратура Московской области; 5-tv.ru

По предварительным данным, среди погибших двое детей десяти и семи лет.

Уголовное дело возбудили после массового ДТП с грузовиком в Подмосковье. В результате погибли четыре человека. Предварительно, среди них двое детей десяти и семи лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокураторы Московской области.

В Telegram-канале ведомства говорится о том, что уголовное дело возбуждено по случаю происшествия, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ под названием «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ход дела и результаты расследования находятся под контролем Наро-Фоминской городской прокуратуры.

Трагическое ДТП, повлекшее за собой смерть четверых людей, произошло на 72-м километре Киевского шоссе. Водитель «КамАЗа» врезался на светофоре в несколько легковых машин. При столкновении один из автомобилей загорелся.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Ясенево. Таксист не справился с управлением, его авто пролетело на полной скорости через пять полос, после чего врезалось в отбойник и перевернулось.