Поляки взломали двери русской школы при посольстве

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Что было нужно иностранцам и как они объяснили свои действия?

Варшавские полицейские вместе с представителями местной мэрии взломали двери русской школы при посольстве. Об этом сообщает РИА Новости, отметив, что иностранцы приступили к действиям, как только получили отказ на запрос добровольно впустить их на территорию.

Отмечается, что все происходило в здании на улице Келецкой. Известно, что на место также оперативно прибыли представители посольства. Среди них находился и советник-посланник Андрей Ордаш. Он неоднократно подчеркнул, что все действия иностранцев незаконны.

Как выяснилось позже, полицейские и представители мэрии таким образом исполняли решение об изъятии российского здания. Они сломали калитку, проникли в школу, а затем повесили на ворота цепь с замком, заблокировав вход.

Другие подробности произошедшего уточняются.

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