Крутой парень на байке: что известно о новом увлечении Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Артистка продолжает ходить на свидания с загадочным мужчиной. Что о нем теперь известно?

Анастасия Волочкова постоянно подогревают слухи о своих отношениях. То ей дарят бриллианты, то она ходит на свидания по ночной Москве. Теперь же балерина выложила снимок, на котором изображена верхом на спортивном мотоцикле.

Поклонники артистки тут же предположили, что это транспортное средство явно принадлежит не ей. Во-первых, не тот цвет. Во-вторых, шлем тоже явно не ее размера. Скорее, всего, пишут фанаты, это мотоцикл ее нового парня. Более того, многие уже шутят, что теперь она просто обязана начать выкладывать части тела своего возлюбленного. Так сказать, по традиции.

Анастасия Волочкова в новом образе. Instagram* / volochkova_art -

Ведь всех своих ухажеров Волочкова никогда не снимает полностью. Чаще всего, это часть руки, ноги, спины или какой-то бытовой предмет из их обихода. Что ж, первый этап пройден — балерина показала всем то, на чем катается ее бойфренд. Теперь ждем руку с букетом алых роз?

В начале апреля Анастасия Волочкова похвасталась дорогим подарком от мужчины, которого загадочно назвала близким другом — классическое кольцо с внушительным бриллиантом. Также она намекнула на перемены в личной жизни и показала фото, сделанное во время ночного свидания — прогулки на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в нарядах Волочковой заметили траурные мотивы.

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