Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Актриса поделилась радостной новостью и показала круглый живот на фоне горного пейзажа.

Звезда саги о «Гарри Потере» Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли, впервые станет мамой. Об этом актриса рассказала в социальных сетях.

Райт выложила красивое фото с мужем, 38-летним бизнесменом Эндрю Лококо. На снимке супруги стоят на фоне гор. Скорее всего, пара была в путешествии и решила воспользоваться моментом, чтобы сообщить фанатам хорошие новости.

Беременная Бонни Райт с мужем Эндрю Лококо. Instagram* / thisisbwright

«У нас будет ребенок! Мы с Эндрю ждем — не дождемся, когда в конце этого года родится наш малыш», — написала британская актриса в Сети.

Ребенок появится на совет ближе к концу 2023 года. Пол чада пока неизвестен.

Об отношениях с Эндрю девушка рассказала публике только три года назад. До этого, 12 лет назад, она помолвлена с актером Джейми Кэмпбелл Бауэром, который сыграл молодого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Потере».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом.

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