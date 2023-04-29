Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поющая ведущая не давала прохода будущей маме. В чем причина?

Певица Ольга Бузова устроила презентацию своего нового клипа на трек «Верни» в столичном клубе «Родина Москва». На одном из снимком с гостями вечеринки, артистка явно показала, насколько сильно хочет детей. Фотографию можно посмотреть на сайте Woman.ru.

Знаменитость была в роскошном обтягивающем белом платье, весь вечер блистала среди гостей и устроила с ними фотосессию. На снимке вместе с беременной певицей Леной Катиной Бузова держится за ее округлившийся живот. Поклонники тут же предположили, что тем самым, артистка хочет стать мамой. Ведь в России существует примета: «Хочешь иметь детей — подержись за живот беременной женщины».

Кто знает, что теперь произойдет. Возможно, в скором времени, мы узнаем приятные новости, ведь примета должна сработать. А пока фанаты певицы продолжают видеть в каждом ее новом снимке в обтягивающих платьях и купальниках «округлившийся живот». Но Бузова продолжает опровергать слухи, аргументируя это тем, что просто опухает и много ест.

К слову, за свои 37 лет Ольга Бузова лишь раз была в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, однако в 2016 году они развелись. После этого артистка встретила блогера Давида Манукяна, но и с ним отношения не продлились долго.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Ольга Бузова опровергла слухи о беременности.