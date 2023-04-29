Просто для себя: Жанна Эппле заявила о планах уехать из Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитость поделилась своими намерениями с прессой на красной дорожке ММКФ.

Звезда фильма «Абориген» Жанна Эппле появилась на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В отличие от большинства актрис она была не в праздничном платье в пол, а в ярком брючном костюме сиреневого цвета, сообщает МК.

Публику восхитило решение актрисы в качестве основной детали образа остановиться на брюках. Это показало ее нестандартность и хороший вкус. Свой необычный выбор знаменитость объяснила просто.

«Приехала прямо со спектакля, спектакль прошел хорошо», — сказала женщина.

Гости церемонии фотографировались и общались с прессой. На вопросы журналистов Эппле ответила, что на майские праздники планирует отправиться в Сочи, где у нее пройдут съемки. И, если повезет, то у нее найдется часик на себя, чтобы сходить к морю и отдохнуть.

В 2023 году ММКФ проходил с 20 по 27 апреля. Это второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. В основу конкурса вошли 12 фильмов, два из которых из России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жанна Эппле категорично ответила на проигрыш в суде с экс-подругой.