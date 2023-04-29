Фото, видео: Instagram* / andrade_glupe; Личный архив Марии Милютиной; 5-tv.ru

Как далеко шагнула медицина в этом вопросе и есть ли удачные примеры?

Общее тело — не приговор для сиамских близнецов устроить не только личную жизнь, но даже родить ребенка. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-гинеколог Мария Милютина.

Она напомнила, что история уже знает удачные примеры, хоть их по пальцам можно пересчитать. Самая громкая история — родом из позапрошлого столетия. Речь идет о сестрах Рози и Джозефы из Центральной Европы — в 1910 году у них естественным путем родился абсолютно здоровый мальчик по имени Франц. А год назад еще одно чудо случилось в челябинской семье — мамой стала одна из сиамских близняшек Анна Коркина. С сестрой Таней у девушки, правда, была только одна печень на двоих, и российские врачи, к счастью, сумели разделить детей еще совсем в раннем детстве. И теперь у Анны растет сын Тимур.

Надежды на чудо не лишены и другие сиамские близнецы. Тем более что медицина шагнула далеко вперед. Однако каждый случай индивидуален, подчеркивает эксперт.

«Конечно, вероятность выносить ребенка связана с набором пороков развития, который есть. Но теоретически такое возможно», — говорит врач.

При этом отметила, что нагрузку тело близняшек испытывает серьезную, и органы могут не выдержать.

«Это дополнительная нагрузка и, конечно, она может дать сбой органов и систем, потому что они работают не, так как это должно быть в норме», — добавила собеседница.

А вот шансы родить малыша без патологий вполне неплохие. Но в том случае, если он появится на свет не раньше времени.

«Скажем так, сиамские близнецы — это не хромосомная патология. То есть генетически это не передается. А вот преждевременные роды — да, весьма вероятны», — заключила она.

К слову, всего в мире насчитывается, по неофициальным данным, 600 пар. Данная патология –одна из самых редких. Один случай приходится примерно на 200 тысяч родов, причем около половины из них заканчиваются смертью при родах. Людей, рожденных с такой патологией, врачи стали оперировать с конца 80-х.

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