Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Приборы смогут помочь принять меры по защите населения очень быстро. Кто-то рассчитывает на реальный ядерный удар?

США решили установить на Украине датчики, которые могут зафиксировать радиационную активность, а также определить силу и место ядерного взрыва. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на специалистов из Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики.

На данный момент известно, что такие приборы уже начали устанавливать по всему региону. Кроме того, идет подготовка рабочих.

«Идет сбор необходимых данных», — говорится в сообщении.

Работают такие датчики по очень простой схеме: если на Украине произойдет ядерная катастрофа, то полноценный анализ ученых будет сразу же передан правительству США, а также украинским центрам принятия решений. Таким образом, меры для защиты населения будут приняты быстрее и эффективнее. Более того, эксперты сразу смогут определить, кто был ответственен за ядерный взрыв.

Однако есть небольшой нюанс: если оружие попадет на место на транспортном средстве, а не посредством ракетного удара, найти виновных будет практически невозможно.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2023 года. После очередного обострения на линиях соприкосновения и возобновления обстрелов со стороны киевского режима главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью. Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение мирного населения региона от геноцида.

В настоящее время о ядерной катастрофе постоянно говорят лишь США, буквально угрожая всей планете. Россия неоднократно призывала американские власти подумать о будущем населения и сдержать инициативы Киева по разработке ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом.