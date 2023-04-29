Герои не носят плащи: врачи Новосибирска спасли жизнь девочки с редкой болезнью

Медики Новосибирска спасли жизнь девочки с очень редким заболеванием сердца

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Редкое заболевание сердца у школьницы выявили сразу после рождения.

Медики Центра имени Мешалкина спасли 13-летнюю девочку со сложным пороком сердца. Они провели сложную операцию и установили искусственный сердечный клапан через небольшой разрез в области груди, рассказала пресс-служба больницы.

Легкие школьницы испытывали недостаток кислорода из-за недуга с межжелудочковой перегородки. Такое состояние органа очень опасно для жизни, поэтому операция была необходима. Первую подобную операцию девочке провели, когда ей не было еще и года. Спустя время хирургическое вмешательство потребовалась вновь.

Раньше для замены клапана использовали открытую операцию: пациент получал биологический протез донора. Сейчас медицинские возможности намного шире и пациентам подросткового возраста уже можно использовать мини-инвазивные подходы. Теперь ненужно рассекать грудину и останавливать сердце, все делается намного проще и быстрее.

После наблюдения за состоянием девочки врачи отпустили ее домой. Через год ей нужно будет снова пройти обследование.

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