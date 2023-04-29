Звезда новоуральнского Театра музыки Павел Ртищев умер на 52-м году жизни
Актер Павел Ртищев умер в 51 год в Свердловской области
Фото: ВКонтакте / nash_teatr
Деятель культуры сыграл огромное количество разнообразных ролей в родном театре. Что с ним произошло?
В Свердловской области на 52-м году жизни умер известный актер Павел Ртищев. Об этом сообщает новоуральский Театр музыки, драмы и комедии, где служил деятель культуры.
У артиста остались жена и сын. Прощание с Ртищевым состоится 5 мая в 12.00 в новоуральском похоронном доме на улице Фурманова 32А.
Известно, что за годы работы в театре деятель культуры сыграл более 100 разных ролей.
«Поклонники театра и мастерства артиста приходили на спектакли „на Ртищева“. Им создана целая галерея впечатляющих самобытных и неординарных образов», — говорится в сообщении.
Актер родился в Казахстане в 1972 году. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Актер драмы и кино». Затем он поступил на работу в новоуральский театр, где прослужил много лет, пока не уволился из-за состояния здоровья.
Более того, Ртищев был награжден дипломами и благодарственными письмами Отдела Культуры, Администрации НГО, Министерства культуры Свердловской области за вклад в сохранение и развитие театрального искусства, творческую активность и профессионализм
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер актер и режиссер Евгений Басилашвили.