Звезда новоуральнского Театра музыки Павел Ртищев умер на 52-м году жизни

Актер Павел Ртищев умер в 51 год в Свердловской области

Фото: ВКонтакте / nash_teatr

Деятель культуры сыграл огромное количество разнообразных ролей в родном театре. Что с ним произошло?

В Свердловской области на 52-м году жизни умер известный актер Павел Ртищев. Об этом сообщает новоуральский Театр музыки, драмы и комедии, где служил деятель культуры.

У артиста остались жена и сын. Прощание с Ртищевым состоится 5 мая в 12.00 в новоуральском похоронном доме на улице Фурманова 32А.

Известно, что за годы работы в театре деятель культуры сыграл более 100 разных ролей.

«Поклонники театра и мастерства артиста приходили на спектакли „на Ртищева“. Им создана целая галерея впечатляющих самобытных и неординарных образов», — говорится в сообщении.

Актер родился в Казахстане в 1972 году. Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт по специальности «Актер драмы и кино». Затем он поступил на работу в новоуральский театр, где прослужил много лет, пока не уволился из-за состояния здоровья.

Более того, Ртищев был награжден дипломами и благодарственными письмами Отдела Культуры, Администрации НГО, Министерства культуры Свердловской области за вклад в сохранение и развитие театрального искусства, творческую активность и профессионализм

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер актер и режиссер Евгений Басилашвили.