Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова готовится к свадьбе: «Скоро»

Фото: Instagram* / agibalova_irina

Накануне знаменитость посетила салон для новобрачных.

Звезда «Дома-2», 58-летняя Ирина Агибалова, поделилась радостным событием с подписчиками — в ее семье намечается свадьба. Знаменитость уточнила, что женится ее сын Олег.

«В нашей семье скоро очень важное событие. Свадьба сына», — рассказала она в своем микроблоге.

Автор поста также показала видео, на котором ее будущая невестка примеряет подвенечные платья в свадебном салоне. Девушке оказались к лицу все белоснежные наряды — и с открытым декольте и пышной юбкой, и закрытое прямое платье. Но лучшее из них выбрать было совсем непросто, на это ушло целых два часа, призналась Агибалова.

«Такой трогательный момент видеть нашу девочку в белоснежных платьях. Такая она хрупкая, стеснительная, такая красивая, как фарфоровая куколка», — прокомментировала бывшая участница реалити.

К слову, сын Ирины Агибаловой — единственный из ее троих детей, кто не участвовал в проекте «Дом-2». К своим 23 годам молодой человек успел получить образование в Оксфорде, освоить несколько языков и сделать неплохую карьеру, а также — устроить личную жизнь.

А вот дочери знаменитости Ольга и Маргарита, как и мама, попробовали силы на знаменитой телестройке. Так, Маргарита Марсо родила от участника проекта Евгения Кузина сына Митю, а ее сестра Ольга Рапунцель подарила другому выпускнику «Дома-2» дочерей Василису и Софию. Правда, и та, и другая пара со временем распались. Сама же Ирина Агибалова пришла на шоу в 2010-м, чтобы следить за жизнью своей дочери Маргариты, и провела в итоге там целых три года как одна из самых возрастных участниц, сейчас ей 58 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпускница «Дома-2» Рапунцель призналась в серьезных переменах на личном фронте.

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