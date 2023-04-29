Зеленский хочет вернуть Крым при помощи одного маневра

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Власти Украины давно мечтают о российских территориях. Вот только жители полуострова возвращаться не хотят.

ВСУ намерены захватить российский полуостров Крым. Такое заявление в интервью изданию Yle сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Также он добавил, что во многом успех операции зависит от поставок западного вооружения. Кроме того, Зеленский предупредил о возможном растягивании конфликта на десятилетия.

Президент не стал раскрывать ни численность ударной группировки, ни сроков начала. Однако, по сообщениям издания, контрнаступление запланировано на конец весны или начало лета. Иностранные политологи и военные эксперты оптимизма президента Украины по этому поводу не разделяют, отмечая, что эти планы нереалистичны.

Некоторое время назад о возможной атаке на полуостров заявил глава Республики Сергей Аксенов. Он отметил, что полуостров с жителями в безопасности, а также признал, что киевский режим принимает попытки проверить региональную оборону.

В Кремле высказались о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам ЛНР И ДНР военную поддержку.

Крым стал частью России в 2014 году по результатам референдума. Подавляющее число жителей полуострова пожелали воссоединиться с РФ. Украина, как некоторые другие страны, до сих пор не признает итогов голосования. Полуостров киевский режим называет оккупированной территорией. В Кремле не раз подчеркивали, что результат референдума юридически и демократически правомерен, окончателен и не подлежит обсуждению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова приехали с рабочим визитом на Украину. Глав государств сначала на авиатранспорте спецназа доставили в польский город Жешув, где они в сопровождении полицейского конвоя пересели на поезд и добрались до украинского города Немишаево.