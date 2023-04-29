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Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что причиной возгорания в резервуаре с топливом стала атака со стороны Украины.

К тушению нефтебазы в Севастополе привлекли пожарный поезд. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ситуация под контролем наших пожарных и всех оперативных служб. На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда», — написал он в Telegram-канале.

Возгоранию присвоен самый высокий ранг сложности — четвертый. Поскольку полыхает большой объем топлива, для локализации пожара потребуется какое-то время.

«Никто из людей не пострадал <…> Гражданским объектам ничего не угрожает», — подытожил губернатор.

Несколькими часами ранее Михаил Развожаев сообщил, что горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. Площадь на тот момент составляла около одной тысячи квадратных метров. Он предположил, что возгорание произошло после атаки украинского беспилотника.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с горящей нефтебазой в Севастополе.