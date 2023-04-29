Елена Проклова рассекретила планы на майские праздники: «Приятные дела намечены»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Последнее время на долю актрисы выпало немало трудностей: скандал в связи с сексуальными домогательствами, инсульт, перелом. Если у актрисы силы на веселье и готовы ли ей составить компанию дочери?

Актриса и заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала, где и с кем проведет предстоящие майские праздники. Как оказалось, несмотря на недавний перелом и постинсультное состояние, знаменитость не собирается отлеживаться дома в Москве. Столице она предпочла солнечный Сочи, где у нее тоже есть крыша над головой. Звезда «Мимино» уже прилетела на черноморское побережье и наслаждается морем, горным воздухом и садоводством.

«Выкроила время между гастролями и личными делами. Надеюсь, задержусь подольше, но точно не ясно насколько. Буду смотреть по погоде. Приятные садовые дела намечены…» — рассказала знаменитость в интервью изданию Woman.ru.

Также она призналась, что обязательно устроит праздничный ужин, только вот самых родных за столом не окажется. В гости к ней не приедет ни старшая дочь, ни любимая младшенькая, которая, кстати, тоже находится в Сочи. Зато, по всей видимости, на праздничный ужин актриса ждет загадочного гостя. Правда, его имя она предпочитает не раскрывать.

К слову, за последние годы на долю 69-летней Елены Прокловой выпало немало испытаний. Сначала знаменитость пережила скандал после откровений о сексуальных домогательствах в молодости — многие коллеги осудили знаменитость за излишнюю честность. А в январе 2022-го — новый удар и куда страшней предыдущего — инсульт. К счастью, уже через месяц артистка вернулась домой и постепенно приступила к работе.

Когда казалось, что все наладилось, актрису подкосила очередная трудность — перелом прямо во время гастролей. После Елене предстояла сложная операция на ноге, которую медикам пришлось собирать по осколкам. Но и это обстоятельство народную любимицу не испугало — на сцене театра она появлялась и в инвалидной коляске, и с тростью. Сейчас самое страшное позади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елена Проклова восстанавливалась после перелома.