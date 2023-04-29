В туалете британского паба нашли секретные документы по атомной подводной лодке

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Субмарина оснащена ядерным реактором

Секретные документы, содержащие информацию об атомной подводной лодке HMS Anson, были найдены в туалетной кабинке британского паба. Такой новостью поделилась газета The Sun. Как отметил собеседник издания, та ночь была очень оживленной и в баре отдыхало множество людей как военных, так и гражданских.

«Я зашел в туалет, чертежи валялись на полу кабинки. Любой мог их найти», — заявил источник.

Как отмечает издание, файлы, отмеченные грифом секретности, раскрывали принцип работы торпедных отсеков и внутреннее устройство лодки стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 130 миллиардов рублей по текущему курсу).

Субмарина была выпущена в открытое море в феврале 2023 года. Она оснащена ядерным реактором, несет торпеды и крылатые ракеты Tomahawk. Подлодка может находиться в плавании около 25 лет без необходимости дозаправки.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более 4000 метров было обнаружено японское торговое судно Montevideo Maru. Корабль перевозил 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих во время Второй мировой войны.