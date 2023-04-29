Погребняк заявила, что чуть не лишилась руки из-за армрестлинга с Бузовой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / mariapoga_; 5-tv.ru

Знаменитости устроили померялись силами за столиком в ресторане.

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Мария Погребняк устроили соревнование прямо за столиком в ресторане. Вкусный ужин, общение, а следом — армрестлинг. Так близкие подруги решили провести вечер в преддверии отъезда поющей телеведущей из столицы. Видео незабываемой встречи супруга футболиста выложила в личном блоге.

На кадрах видно, что Ольга подошла к делу с серьезным настроем — сосредоточилась, быстро скинула улыбку с лица и строго смотрела в глаза сопернице перед стартом. Впрочем, подготовка заняла больше времени, чем само состязание — уложить блогера певице удалось в два счета. Мария при этом не расстроилась и уже в первые секунды после поражения залилась смехом.

«Чуть руки не лишилась», — подписала видео она.

К слову, Ольга Бузова и Мария Погребняк дружат уже целых десять лет. Судьба свела знаменитостей в 2011 году в Германии. Тогда супруг Погребняк выступал за клуб «Штутгарт», а Бузова прилетела в страну, чтобы навестить своего возлюбленного и будущего на тот момент мужа Дмитрия Тарасова, проходившего лечение в местной клинике.

Сначала девушки невзлюбили друг друга, но потом Мария разглядела в телеведущей доброго, отзывчивого и нетщеславного человека. По ее словам, все эти годы певица, несмотря на бешеный график работы, поддерживает ее и в горе, и в радости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольгу Бузову обклеили датчиками из-за возможных проблем с сердцем.

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