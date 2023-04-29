Актриса Алика Смехова показала себя без одежды и макияжа в 55 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Звезда театра и кино рассказала об одном из секретов молодости и борьбы со стрессом.

Актриса Алика Смехова на несколько минут превратилась в Анастасию Волочкову. Нет, она не растянулась в шпагате в общественном месте, хотя и продемонстрировала свою красоту достаточно откровенно на глазах полумиллиона подписчиков в социальных сетях. Фото 55-летняя звезда кино и театра сделала в купели после бани, прикрыв наготу еловым веничком. И пусть прикрыла больше тела, чем эпатажная балерина, сравнений не избежала.

Как пишет 7Дней.ru, Алика Смехова считает баню одним из лучших способов избавляться от негативных эмоций, справляться со стрессом и усталостью, сохранять молодость лица и тела. Стоит отметить, на снимке, который сделала сестра артистки, запечатлена действительно свежая, стройная и румяная женщина без макияжа — и выглядит она отлично.

«Когда мне тяжело, я иду в баню и возрождаюсь. Идите в баню», — написала Смехова под своим фото.

Алику Смехову огорчили комментарии, в которых ее сравнивали с Волочковой. Instagram* / alika_smekhova

Рекордсменку по кадрам из парилки и купели Волочкову в комментариях вспоминали часто. И хоть причин своих горестей актриса и не раскрыла, многие поклонники не поняли, почему душевная тоска вдруг выразилась в раздевании. Смеховой сравнение не понравилось, и всех, кто вспомнил фамилию балерины, многозначительно послала в баню.

Что же касается Волочковой, на ее фронте пока без перемен. Свидания с загадочными и не очень кавалерами, подаренные цветы и бриллианты, шпагаты и тренировки в балетном классе — продолжаются. Обнаженный контент с веником в парилке также присутствует. За последний пост из баньки балерину отчитали фолловеры, обвинив в нечистоплотности. Помещение, в котором позировала звезда они назвали свинарником.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова объяснила, почему вместо профессионального продюсера приняла на работу свою домработницу. И поселила в доме всю ее семью с детьми.

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