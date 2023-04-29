Нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Соцсети; 5-tv.ru

Площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров.

Нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Кадры с видным издалека открытым пламенем появились в социальных сетях.

«Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Прим. ред.)», — написал губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на месте происшествия работают спецслужбы. Площадь пожара достигла около одной тысячи квадратных метров, ему присвоили четвертый класс. Информация по пострадавшим уточняется.

О еще одной атаке ВСУ на российский Крым сообщалось в начале недели. Тогда украинские боевики пытались атаковать базу флота в Севастополе с помощью трех беспилотных катеров. Нападение было пресечено российской артиллерией. Как сообщал 5-tv.ru, незадолго до этой атаки губернатор Севастополя сообщил об отражении удара дронов.