Балуев о последних съемках c Глаголевой: «Я не понимал, что с ней происходит»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Актер режиссер работали вместе над фильмом «Одна война», и он стал последним в карьере и жизни Глаголевой.

Актер Александр Балуев был шокирован смертью режиссера Веры Глаголевой. Он снимался в ее последнем фильме «Одна война» о судьбе женщин, родивших детей от немцев во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. По словам артиста, он согласился на эту картину только потому что автор лично его уговорила. На площадке коллеги сблизились, подружились, задумали встретиться как-нибудь потом. Но не довелось.

Балуев рассказал, что Глаголева была очень профессиональной в своей работе, стойко переносила свой недуг — настолько, что далеко не все о нем догадывались. Сам артист и предположить не мог, что это будет последнее совместное творчество. Режиссер не только не показывала слабости, она планировала дальнейшую жизнь, звала в гости. Будто ничего страшного и не ожидала.

«Это была ее последняя роль. Я даже не понимал, что с ней происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила… Всего за неделю до ее ухода мы созванивались. Она говорила: „Вот, я буду в Гаграх, приезжай“. Там в это время должен был быть и Рэйф Файнс, которого она тоже снимала и с которым приятельствовала… Не получилось», — вспоминал актер в интервью журналу «Караван историй».

По словам Балуева, Вера Глаголева была в своем роде уникальным режиссером. Ее знала вся страна, но при этом она не была «растиражированной». Она много лет работала в кино, но в качестве актрисы сыграла не так много ролей, благодаря чему сохранила некую загадочность. Сегодня поклонники знают, как выглядят дома их кумиров, знают тайны их личной жизни, звезды сами готовы открыть всю свою подноготную. Глаголева такой не была.

Артистка скончалась от рака желудка в 2017 году. Долгое время публика ничего не знала о недуге знаменитости, для многих ее смерть стала неожиданностью. Глаголева проходила курсы лечения за границей, но врачи не смогли ей помочь. Последние дни режиссер провела в стенах клиники в пригороде Баден-Бадена, Германия.

От первого супруга Родиона Нахапетова артистка родила двух дочерей, Анну и Марию, во втором браке с Кириллом Шубским на свет появилась третья дочь Анастасия. Она стала женой прославленного российского хоккеиста Александра Овечкина и подарила ему двух сыновей. Глаголева успела выдать замуж младшенькую, это был один из последних ее выходов в свет.

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