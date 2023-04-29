В Николаеве пьяный в камуфляже бросил гранату в автомобиль, пострадала женщина

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Внезапный взрыв на Центральном проспекте прогремел около восьми часов вечера.

Пьяный мужчина в военной камуфлированной форме устроил взрыв возле жилого дома на пересечении улицы 8 Марта и центрального проспекта города Николаев. О происшествии написали местные СМИ, после чего в своем Telegram-канале ситуацию прокомментировал начальник областной полиции Сергей Шайхет. Инцидент произошел в 20:00 (время совпадает с московским).

«Оказалось, что это нетрезвый мужчина набрался храбрости и решил взорвать гранату после того, как граждане, которые просто ремонтировали свою машину, отказались дать ему две гривны (около 4,3 рубля. — Прим. ред.)», — написал в посте Шайхет.

По данным начальника полиции Николаевской области, в результате взрыва пострадали два человека — сам виновник происшествия и женщина, которая просто шла мимо. Обоим врачи оказывают необходимую помощь. Когда медики допустят правоохранителей к мужчине, начнется расследование с применением ограничительных мер.

Следователи решают вопрос об окончательной квалификации происшествия.

Тем временем в Николаеве продолжаются боевые действия. Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский ракетный удар по зданию адмиралтейства разом ликвидировал около 20 иностранных наемников и украинских националистов. Все они были офицерами высокого ранга, проводили совещание на территории судостроительного завода.