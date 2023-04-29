Беженка с Украины ищет любовь на британском телешоу в обнаженном виде

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По словам молодой женщины, на родине ей было проще найти себе спутника для романтического свидания.

Бежавшая из Украины девушка по имени Мария приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction. Согласно правилам, герои знакомятся, общаются и выбирают себе партнера для свидания, все, как в любом другом шоу. За исключением одной детали — все это время парни и девушки полностью обнажены. О Марии и ее телевизионном опыте на новом месте жительства пишет местная газета Bristol Post.

«Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон», — сказано в синопсисе выпуска.

Украинская беженка рассказала ведущей проекта, что была в браке, замуж она вышла в 18 лет, но вскоре снова оказалась в свободном поиске. Теперь она продолжает свои поиски в Великобритании, и этот процесс совсем не похож на то, что было раньше. Как отметила Мария, общаясь с ведущей, на Украине «все так увлечены сексом», что в свиданиях дефицита она не ощущала. В Британии, по ее словам, «люди слишком устали от секса».

В ходе передачи Мария рассказала, как покинула родную страну и перебралась в Великобританию. Окончив личную историю, отправилась нагишом выбирать себе партнера на вечер.

В шести цветных капсулах перед Марией стояли шестеро обнаженных незнакомцев, с которыми нужно было познакомиться, поговорить на личные темы — и принять решение. Одному из участников девушка отказала из-за его интимного пирсинга. Только шестой по счету кандидат показался украинке интересным. В статье сказано, что пара отправилась на романтическое свидание в Манчестере, а затем провела вместе ночь в отеле.

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