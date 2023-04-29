Родители судятся с Оксаной Акиньшиной из-за алиментов на ее больного сына

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Старшего ребенка Филиппа актриса отдала на воспитание бабушке и дедушке.

Родители актрисы Оксаны Акиньшиной дважды подавали в суд иск о взыскании алиментов. Но не для себя, а для внука. Старший сын кинозвезды Филипп, который родился в 2009 году, живет с бабушкой и дедушкой в Петербурге. У мальчика серьезное заболевание (По некоторым данным не болезнь, а аутизм. — Прим. ред.), из-за которого его скрывают от публики. С его отцом Дмитрием Литвиновым артистка развелась, мужчина отказывается обсуждать этот вопрос с прессой.

«Все что касается Акиньшиной, я не знаю и не интересуюсь. Мы не общаемся, не видимся, ничего не знаю о ней. На эту тему не говорю», — цитирует его Woman.ru.

В 2012 году селебрити вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, родила ему сына Константина и дочь Эмми. Младших детей актриса не скрывает, они появлялись с ней на красных дорожках, премьерах и светских мероприятиях. Филиппа же она отдала родителям сразу после появления на свет. В интервью вскользь упоминала, что беременность была тяжелой, приходилось постоянно сидеть дома, беречься, жить как будто взаперти.

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — говорила Акиньшина.

В 2018 году артистка объявила о разводе с Геловани, однако до суда дело так и не дошло. Пара все еще в браке. У Оксаны новая любовь — коллега Данила Козловский. Звезды долго скрывали свои отношения, но в последнее время все чаще появляются вместе на публике. Недавно они вернулись из путешествия в США, где, к слову, живут бывшая партнерша актера Ольга Зуева и дочь Ода Валентина.

Геловани увез сына и дочь в Грузию, по слухам, он один воспитывает наследников, пока бывшая строит карьеру и личную жизнь в Москве. Недавно Акиньшина через суд потребовала с мужа долг — не захотела делить с ним займы, взятые для обеспечения бизнеса. Ситуацию, как и всегда, не комментировала, в распоряжении журналистов оказалось только сухое исковое заявление.

Отец Акиньшиной обращался в Пресненский суд Москвы два раза — в 2020-м и 2021-м. Первый иск содержал требование о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего, спустя три месяца его вернули заявителю. Второй суд также не состоялся, спор удалось уладить путем переговоров.

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