Джиган и Самойлова устроили игры с червями и пауками в день рождения дочери

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Младшая дочь пары Майя и ее мама родились в один день. По этому поводу знаменитости закатили шумную вечеринку.

Блогер Оксана Самойлова и младшая из ее троих дочерей Майя с размахом отметили день рождения. 27 апреля жене рэпера Джигана исполнилось 35 лет, девочке — шесть. Как отметила многодетная мама, с тех пор как в свой личный праздник она родила наследницу, ее торжество традиционно отходит на второй план. Однако на этот раз звезда постаралась объединить две программы и получить свою долю внимания. В результате вечеринка получилась своеобразная — море цветов, многоярусные торты, мускулистые гладиаторы, песни Инстасамки, конкурсы с ползучими тварями и многое другое.

Торжество было оформлено в стиле сказочного леса. Гости веселились в окружении гигантских цветов и лиан. И невероятного количества бабочек всех размеров — они символизировали образ Майи, страстной поклонницы насекомых. Накануне праздника мама устроила для девочки фотосессию. Тоже в голубых крылышках бабочки. Прекрасные создания размахивали крыльями и на торте маленькой героини вечера. А еще для нее приготовили конкурсы с пауками, червями, опарышами и многоножками.

«Максимальный уровень фобий. Но что поделать, когда твои дети обожают такое… У детей были лютые конкурсы. С каждым разом они просят все страшнее и страшнее развлечения», — писала в своем блоге Самойлова.

Торжество совпало с важным событием в семье знаменитостей. Джиган (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) в очередной раз воссоединился с женой после долгой размолвки. Три года назад, почти сразу после рождения младшего сына Давида, рэпер ушел в загул — злоупотреблял запрещенными веществами, проводил вечера в компании других женщин. Самойлова подала заявление на развод, но позже поддалась на мольбы о прощении прошедшего реабилитацию мужа.

Накануне 35-летия Оксана простила Джигана снова. Правда фанаты до сих пор не знают причины этой ссоры влюбленных. Звезды так и не раскрыли подробностей конфликта, отметив только, что и они неидеальны, и в их отношениях тоже случаются бури — просто переживать их приходится на глазах многомиллионной армии поклонников. Бури утихают, и селебрити вновь удивляют публику роскошными вечеринками, тысячами подаренных роз и признаниями в вечной любви. А для своих детей они устраивают такие праздники, о которых не мечтают и настоящие принцы и принцессы.

«Майя вчера была максимально счастлива. У нее был самый лучший день рождения. Было очень красиво… Что за прекрасный праздник был у нас вчера. Идеально совместились и насекомые, и взрослая часть. Спасибо всем огромное!» — пишет Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой подарок приготовил Джиган для супруги в день ее рождение. Своим красивым жестом рэпер, очевидно, компенсировал все праздники, с которыми не смог поздравить жену в период разлада.

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