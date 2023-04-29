Влад Соколовский сообщил о скорой свадьбе вслед за бывшей женой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Два дня назад Рита Дакота поделилась радостью — ей сделали предложение руки и сердца.

Певец Влад Соколовский заговорил о свадьбе с избранницей Ангелиной Сурковой, с которой воспитывает общего сына Дэвида. Предложение своей возлюбленной артист сделал еще прошлым летом во время отдыха на Бали, малышу тогда было два месяца. Теперь, судя по всему, пара начала подготовку к торжеству. Как пишет 7Дней.ru Соколовский и Суркова мечтают пожениться осенью.

«Мы подумываем о том, что хотим сделать свадьбу в Италии. Недавно это обсуждали. План пока такой. Он, конечно, может поменяться. Но нам нравится эта идея, и реализуем мы это, скорее всего, в сентябре или октябре», — заявил музыкант.

От внимания поклонников не ушел любопытный факт — о бракосочетании Соколовский заговорил в одно время с бывшей женой. Певица Рита Дакота, с которой он состоял в браке три года и стал отцом. Дочери звезд с красивым именем Мия уже пять лет. Несмотря на причину развода, неверность главы семейства, со временем экс-супруги наладили дружеские отношения. Более того, они общаются и с новыми избранниками друг друга.

Рита Дакота уже два года встречается с Федором Белогаем. Бойфренд растит Мию как родную дочь, Соколовский ничуть не смущен. Две пары с детьми проводят время вместе, путешествуют, публикуют совместные фото в соцсетях, вызывая спорную реакцию фанатов. Одни в восторге от отношений бывших, другие обвиняют их в неискренности. Так или иначе Белогай позвал Дакоту замуж, а за ними подготовку начали и Соколовский с Сурковой. Чего ждать публике — двойной свадьбы?

Ранее, писал 5-tv.ru, Рита Дакота оправдалась за неудачное фото невесты Соколовского.