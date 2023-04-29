Роковая женщина: Ева Грин отсудила миллион долларов за роль в неснятом кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastien Fremont; 5-tv.ru

Суд встал на сторону знаменитой актрисы, хоть та и активно оскорбляла продюсеров.

Ева Грин получит гонорар в миллион долларов за роль в кино, которое никогда не было снято. Так постановил Лондонский суд — он поддержал иск французской звезды против продюсерской компании.

Речь о фантастическом фильме «Патриот». Продюсеры заключили с Евой Грин контракт на условиях Pay or Play. Это подразумевает, что актрисе должны были заплатить даже в случае, если бы она не работала ни дня.

В итоге съемки картины все время откладывались и переносились, а потом и вовсе были остановлены. Еве Грин денег не дали — сказали, что та сама отказалась сниматься.

А в качестве доказательств предъявили частную интернет-переписку, где актриса называла продюсеров всякими нехорошими словами. Большинство из них, увы, нельзя произносить в эфире. В итоге мудрая Фемида проявила женскую солидарность.