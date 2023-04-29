Лошадь Королевской гвардии напала на туристку в Лондоне и пожевала ее волосы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

Возможно, кобыла приняла шевелюру дамы за сено.

В центре Лондона одна из туристок чуть не лишилась шевелюры. Женщина слишком близко подошла к лошади лейб-гвардии Дворцовой кавалерии.

Кобыла схватила ее за волосы и начала их жевать. Возможно, лошади показалось, что это сено. А может, ей просто стало скучно на посту.

К счастью, все обошлось — шокированная туристка вырвала волосы из пасти животного и поспешно ушла.