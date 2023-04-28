Сезон навигации открыли в Петербурге перед похолоданием

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Пусть сегодня и было довольно тепло, уже скоро температура в городе на Неве опустится ниже нуля. В Ленобласти и вовсе прошел снег.

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости официально открыл навигацию в городе на Неве. Корабли в акватории Санкт-Петербурга ответили приветственными гудками. Сегодня же запустили «Метеоры» в Петергоф.

Хотя сегодня днем светило солнце, синоптики прогнозируют холодный первомай в Петербурге. Ночью будут даже минусовые температуры. В Ленинградской области уже пошел снег. Хотя еще в среду было плюс 20 градусов по Цельсию.

В Москве после теплой недели тоже ожидаются прохладные выходные.