Водный апокалипсис: Ростов-на-Дону заливают ливни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

По улицам текут реки, тонут машины и автобусы.

В Ростове-на-Дону сильный весенний дождь на несколько часов парализовал движение. Днем потемнело, как ночью. Засверкали молнии, загремел гром, с неба хлынули потоки. По улицам текут реки, машины тонут на парковках во дворах. На остановках через открытые двери заливает автобусы. Вода плещется на Центральном рынке. В подъездах многоэтажных домов настоящие водопады.