Новые одежды: российские самолеты покрасили в новые ливреи для МАКС-2023

Самолеты МС-21 и Superjet покрасили в новые ливреи для участия в МАКС-2023

Фото, видео: 5-tv.ru

Подготовка к международному авиационно-космическому салону идет полным ходом.

Российские авиастроители готовятся к международному авиасалону МАКС-2023. Последний штрих перед престижной выставкой — новые ливреи для самолетов.

На этих кадрах вы видите процесс покраски флагманов нашей региональной и среднемагистральной авиации — Superjet и МС-21. Их новая внешность соответствует актуальному фирменному стилю Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех».

Оба самолета созданы на базе новейших разработок, их отличает передовая аэродинамика и комфорт высокого класса.

Авиасалон МАКС пройдет в конце июля — начале августа на аэродроме «Жуковский».