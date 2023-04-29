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Администрация Джо Байдена и Пентагон старались засекретить участие своих инструкторов и наемников в конфликте. Помешала утечка.

В США все больше вопросов к администрации Байдена и Пентагону — по поводу отправки американских военных на Украину.

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая обязывает правительство раскрыть секрет: сколько американцев в погонах находятся сейчас на Украине.

Пентагон старался засекретить участие своих инструкторов и наемников в конфликте. Однако недавняя утечка в открытый доступ секретных файлов Министерства обороны США доказала: сотни американцев находятся в зоне боевых действий.

В их числе — 14 офицеров спецподразделений, которые обучают украинское командование тактике НАТО. Также на Украине множество агентов ЦРУ, которые координируют тренировки ВСУ и поставки оружия, сообщили американские СМИ.