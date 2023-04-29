В некоторых домах Якутска поплыла мебель из-за весеннего паводка

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России; 5-tv.ru

В этом году в регионе выпало много снега, сотрудники МЧС активно готовятся к приходу большой воды.

В Якутии начался весенний паводок. Температура воздуха растет, снег интенсивно тает. В некоторых домах Якутска, которые стоят в низинах, уже поплыла мебель.

МЧС сейчас интенсивно готовится к приходу большой воды. В этом году снега выпало много, поэтому половодье обещает быть обильным.

Ожидается, что выйдут из берегов реки Лена, Колыма, Амга и Алдан. Сложнее всего придется жителям отдаленных районов. С приходом весны дороги в Якутии превращаются в непроходимые топи, которые не всякий вездеход преодолеет. И добраться до места ЧП спасателям будет непросто.