В Петербурге прошло заседание Совета законодателей: главное

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Одной из главных тем стала поддержка участников спецоперации и их семей.

Участники заседания много внимания уделили теме поддержки участников специальной военной операции и их семей. Помощь им не должна превращаться в формальность и в пиар. Бойцам и их семьям нужна реальная поддержка, а не подарки и фотографии ради отчета. Об этом сегодня заявила Валентина Матвиенко на Совете законодателей, который проходит в Петербурге.

Министрам социальной сферы пришлось выслушать довольно резкие комментарии. Так, спикер Совета Федерации призвала не верить отчетам, а лично общаться с военнослужащими и их семьями.